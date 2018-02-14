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6 наркодилеров осуждены на 82 года за сбыт «синтетики» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 наркодилеров осуждены на 82 года за сбыт «синтетики» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

14 февраля, 16:40Общество
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