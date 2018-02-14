6 наркодилеров осуждены на 82 года за сбыт «синтетики» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 участников преступной банды, которые производили и продавали «синтетику», отправятся за решетку на сроки от 9,5 до 17 лет. Такой приговор был оглашен 13 февраля в свердловском областном суде.

Как пояснил представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых, наркодилеры арендовали дома в Нижнем Тагиле, Арамиле, Верхней Пышме и Невьянске. Там они производили синтетические наркотики, после чего продавали их через интернет. При задержании у наркодилеров было изъято 4 кг амфетамина и около 50 кг реагентов, из которых готовилось «зелье».

Один из осужденных по кличке Карась ранее был 7 раз судим за кражи. В общей сложности шестерым наркодельцам было назначено наказание в виде 82,5 лет лишения свободы, еще один задержанный скончался из-за болезни до вынесения приговора.

Фото: В.Н. Горелых