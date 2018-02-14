Более миллиона артефактов обнаружено в зоне строительства Крымского моста (ВИДЕО)
14 февраля, 07:30Общество
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Во время строительства Крымского моста в ходе раскопок было сделано множество археологических находок. Число артефактов превысило миллион экземпляров.
Представители культурного сообщества сообщили, что свыше 100 000 находок имеют реальную научную ценность для историков.
Артефакты поэтапно переходят во владение музеев на полуострове Крым.
Находки сейчас изучают специалисты. Уже известно, что среди артефактов имеется фрагмент стены, на которую были нанесены рисунки. Предмет был найден в древнем кургане на окраине города Керчь, передает издание «РИА Новости. Крым».
Видео: «Пятый канал»
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