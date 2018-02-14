Екатеринбуржец отсудил у магазина 200 тыс. рублей за некачественный диван

Житель Екатеринбурга по имени Святослав потратил 77 тыс. рублей на покупку дивана и двух матрасов. Но через 3 месяца у дивана обнаружили дефект, из-за которого покупатель решил, что дальнейшее использование дивана невозможно.

Принимать диван обратно в магазине отказались, потому Святослав обратился в суд. Он потребовал вернуть деньги, потраченные на покупку, возместить 216 тыс. рублей за просрочку требований об устранении недостатка товара, 31 тыс. - за просрочку удовлетворения требования и ещё 31 тыс. рублей - в качестве компенсации морального вреда. Первое судебное заседание закончилось для истца хорошо: практически все требования были удовлетворены, лишь размер морального вреда снизился до 3 тыс. рублей.

Магазин подал апелляцию, но суд высшей инстанции оказался на стороне покупателя. Правда, неустойка сократилась до 77 тыс. рублей, штраф вырос с 31 до 39 тыс. Компенсация морального вреда составила те же 3 тыс. рублей. Также, магазин обязан принять диван обратно и вернуть его стоимость, сообщает E1.ru.