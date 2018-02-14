Екатеринбуржец пытался продать в интернете чужую медаль «Ветеран труда»

Житель Екатеринбурга пытался продать в интернете государственную медаль «Ветеран труда». Согласно закону, такие медали являются высшей формой поощрения россиян, и их покупка и сбыт являются преступлениями.

Продавца задержали, а награду отправили на экспертизу. Она показала, что юбилейная медаль «Ветеран труда» была подлинной. Несостоявшийся продавец пояснил, что ранее она принадлежала его родственнику.

Мужчина знал, что продажа государственных наград является преступлением, но все равно решил подзаработать. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, сообщает издание «Накануне.ru».