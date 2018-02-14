Как купить квартиру если отказали в ипотеке?
Желание жить в собственной квартире граждане нашей страны выполняют по-разному. Цены на жилье настолько высоки, что далеко не всем удается приобрести недвижимость или накопить деньги на столь крупную покупку.
Ипотека отчасти спасает ситуацию. Но если банк отказывает, заявителям, проживающим в Екатеринбурге и Свердловской области предлагаем обратиться в компанию «Арентека» и купить квартиру в рассрочку. Почему это выгодно, расскажем в деталях.
Плюсы и минусы ипотечного кредитования
Взять ипотеку в банке – это, пожалуй, одно из самых популярных решений жилищного вопроса. Этой возможностью пользуются молодые семьи, военнослужащие. У ипотеки есть плюсы:
- позволяет приобрести недвижимость даже в том случае, если нет всей суммы;
- квартиру разрешается обставить, отремонтировать на свой вкус, прописать в ней родственников и прописаться самому;
- льготникам предоставляется возможность стать участником госпрограммы и оформить кредит на более выгодных условиях (процентная ставка ниже, госсертификатом (материнским капиталом) можно погасить часть долга);
- заемщик вправе ежегодно получать налоговые вычеты (государство возвращает проценты по ипотеке).
И всё же у ипотечного кредита есть существенные недостатки:
- Некоторым заемщикам психологически тяжело каждый месяц перечислять банку 25-30 тысяч рублей (для них ипотека становится тяжким бременем).
- Банк устанавливает высокую процентную ставку. Как результат, заемщику приходится платить вдвое (втрое) больше.
- Заявитель вынужден не только вносить первоначальный взнос, но и оплачивать оценку и страховку недвижимости, страховку собственной жизни, оформление документов у нотариуса, открытие счета – сумма всех дополнительных платежей в отдельных случаях достигает 10% от стоимости квартиры.
- Приобретаемая недвижимость находится в залоге у банка, если образуется просрочка по кредиту, он отбирает квартиру.
- Жилье запрещено продавать, обменивать или передавать по наследству.
- При выдаче ипотечного кредита банк требует, чтобы жена заявителя была указана в документах как созаёмщик. Это создает определенные трудности, если супруги через несколько лет после оформления ипотеки решают развестись и разделить имущество.
- К заявителю предъявляют жесткие требования; если его финансовое положение не соответствует определенным критериям (сумма ежемесячного платежа должна составлять не больше 45-50% от указанного официального дохода), банк отказывает в ипотеке.
Чаще всего финансовые учреждения не сотрудничают с теми, у кого плохая кредитная история и нет официальной высокой зарплаты.
Преимущества и недостатки беспроцентной рассрочки от собственника
Если банк отказал в выдаче ипотечного кредита, предлагаем обратиться за помощью в компанию «Арентека» и купить жилье в беспроцентную рассрочку. Этот способ купли-продажи недвижимости схож с ипотечным кредитованием, но условия оформления проще и требования к заемщику мягче.
Плюсы приобретения жилья в беспроцентную рассрочку
Покупка квартиры в беспроцентную рассрочку от собственника – сделка, оформление которой не отнимает много времени и не требует дополнительных финансовых затрат. Эти и другие преимущества делают ее всё более популярной среди участников рынка недвижимости. Рассмотрим подробнее.
- Покупатель погашает только стоимость квартиры. Процентов нет.
- Он не оплачивает страховку жизни или объекта недвижимости.
- Оценка жилья также никоим образом его не затрагивает.
- Поселиться и прописаться в квартире покупателю разрешают сразу же после подписания договора (как правило, жилье уже готово к продаже – жилплощадь освобождена, все документы в порядке).
- Финансовое положение приобретателя и его кредитная история не имеют никакого значения. Заключается договор, который регламентирует правовые отношения между сторонами.
- Для погашения своего долга перед продавцом приобретатель вправе использовать средства Материнского капитала.
- Срок соглашения может быть любым, но обычно от года до пяти лет.
- После смерти продавца его родственники наследуют расчетный счет, сделка сохраняет свою юридическую силу. Внести какие-либо изменения в договор они не вправе. Этот документ составляется в трех экземплярах. Первый – для продавца, второй – для покупателя. Сделка регистрируется в Росреестре. Здесь хранится третий экземпляр договора. Государство выступает гарантом соблюдения условий заключенного соглашения.
- Покупателю предоставляется возможность выбрать наиболее подходящий вариант с учетом стоимости квартиры, места расположения, состояния (необходимость делать ремонт), суммы задатка, графика погашения задолженности (обычно перечисления делают ежемесячно).
Минусы беспроцентной рассрочки от собственника
Плюсов у беспроцентной рассрочки больше, чем минусов. Однако при заключении сделки о ее недостатках лучше не забывать, чтобы оценить все возможные риски:
- После подписания договора на объект недвижимости накладывается обременение. Собственник не вправе его разменять или заключить договор купли-продажи с третьим лицом. Покупатель также не вправе распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению до тех пор, пока не внесет последний платеж.
- Условия расторжения сделки фиксируются в договоре: для его расторжения нужны веские основания – нарушение прописанных условий. Другая причина не может привести к аннулированию сделки в одностороннем порядке.
Покупка жилья в беспроцентную рассрочку от собственника – это относительно новый вид сделки купли-продажи недвижимости. У него есть плюсы и минусы, которые следует учитывать при подписании договора. Специалисты компании «Арентека» существенно упрощают задачу и продавцу, и покупателю: ищут подходящий вариант, помогают оформить документы, зарегистрировать их в Росреестре.
Обратившись в «Арентеку», жители Екатеринбурга и Свердловской области смогут купить квартиру, даже если в банке отказались оформить ипотечный кредит.
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