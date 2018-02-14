Как купить квартиру если отказали в ипотеке?

Ипотека отчасти спасает ситуацию. Но если банк отказывает, заявителям, проживающим в Екатеринбурге и Свердловской области предлагаем обратиться в компанию «Арентека» и купить квартиру в рассрочку. Почему это выгодно, расскажем в деталях.

Плюсы и минусы ипотечного кредитования

Взять ипотеку в банке – это, пожалуй, одно из самых популярных решений жилищного вопроса. Этой возможностью пользуются молодые семьи, военнослужащие. У ипотеки есть плюсы:

позволяет приобрести недвижимость даже в том случае, если нет всей суммы;

квартиру разрешается обставить, отремонтировать на свой вкус, прописать в ней родственников и прописаться самому;

льготникам предоставляется возможность стать участником госпрограммы и оформить кредит на более выгодных условиях (процентная ставка ниже, госсертификатом (материнским капиталом) можно погасить часть долга);

заемщик вправе ежегодно получать налоговые вычеты (государство возвращает проценты по ипотеке).

И всё же у ипотечного кредита есть существенные недостатки:

Некоторым заемщикам психологически тяжело каждый месяц перечислять банку 25-30 тысяч рублей (для них ипотека становится тяжким бременем).

Банк устанавливает высокую процентную ставку. Как результат, заемщику приходится платить вдвое (втрое) больше.

Заявитель вынужден не только вносить первоначальный взнос, но и оплачивать оценку и страховку недвижимости, страховку собственной жизни, оформление документов у нотариуса, открытие счета – сумма всех дополнительных платежей в отдельных случаях достигает 10% от стоимости квартиры.

Приобретаемая недвижимость находится в залоге у банка, если образуется просрочка по кредиту, он отбирает квартиру.

Жилье запрещено продавать, обменивать или передавать по наследству.

При выдаче ипотечного кредита банк требует, чтобы жена заявителя была указана в документах как созаёмщик. Это создает определенные трудности, если супруги через несколько лет после оформления ипотеки решают развестись и разделить имущество.

К заявителю предъявляют жесткие требования; если его финансовое положение не соответствует определенным критериям (сумма ежемесячного платежа должна составлять не больше 45-50% от указанного официального дохода), банк отказывает в ипотеке.

Чаще всего финансовые учреждения не сотрудничают с теми, у кого плохая кредитная история и нет официальной высокой зарплаты.

Преимущества и недостатки беспроцентной рассрочки от собственника

Если банк отказал в выдаче ипотечного кредита, предлагаем обратиться за помощью в компанию «Арентека» и купить жилье в беспроцентную рассрочку. Этот способ купли-продажи недвижимости схож с ипотечным кредитованием, но условия оформления проще и требования к заемщику мягче.

Плюсы приобретения жилья в беспроцентную рассрочку

Покупка квартиры в беспроцентную рассрочку от собственника – сделка, оформление которой не отнимает много времени и не требует дополнительных финансовых затрат. Эти и другие преимущества делают ее всё более популярной среди участников рынка недвижимости. Рассмотрим подробнее.

Покупатель погашает только стоимость квартиры. Процентов нет.

Он не оплачивает страховку жизни или объекта недвижимости.

Оценка жилья также никоим образом его не затрагивает.

Поселиться и прописаться в квартире покупателю разрешают сразу же после подписания договора (как правило, жилье уже готово к продаже – жилплощадь освобождена, все документы в порядке).

Финансовое положение приобретателя и его кредитная история не имеют никакого значения. Заключается договор, который регламентирует правовые отношения между сторонами.

Для погашения своего долга перед продавцом приобретатель вправе использовать средства Материнского капитала.

Срок соглашения может быть любым, но обычно от года до пяти лет.

После смерти продавца его родственники наследуют расчетный счет, сделка сохраняет свою юридическую силу. Внести какие-либо изменения в договор они не вправе. Этот документ составляется в трех экземплярах. Первый – для продавца, второй – для покупателя. Сделка регистрируется в Росреестре. Здесь хранится третий экземпляр договора. Государство выступает гарантом соблюдения условий заключенного соглашения.

Покупателю предоставляется возможность выбрать наиболее подходящий вариант с учетом стоимости квартиры, места расположения, состояния (необходимость делать ремонт), суммы задатка, графика погашения задолженности (обычно перечисления делают ежемесячно).

Минусы беспроцентной рассрочки от собственника

Плюсов у беспроцентной рассрочки больше, чем минусов. Однако при заключении сделки о ее недостатках лучше не забывать, чтобы оценить все возможные риски:

После подписания договора на объект недвижимости накладывается обременение. Собственник не вправе его разменять или заключить договор купли-продажи с третьим лицом. Покупатель также не вправе распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению до тех пор, пока не внесет последний платеж.

Условия расторжения сделки фиксируются в договоре: для его расторжения нужны веские основания – нарушение прописанных условий. Другая причина не может привести к аннулированию сделки в одностороннем порядке.

Покупка жилья в беспроцентную рассрочку от собственника – это относительно новый вид сделки купли-продажи недвижимости. У него есть плюсы и минусы, которые следует учитывать при подписании договора. Специалисты компании «Арентека» существенно упрощают задачу и продавцу, и покупателю: ищут подходящий вариант, помогают оформить документы, зарегистрировать их в Росреестре.

Обратившись в «Арентеку», жители Екатеринбурга и Свердловской области смогут купить квартиру, даже если в банке отказались оформить ипотечный кредит.

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