Обледенение датчиков могло стать причиной крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье

Речь идёт о параметрическом самописце. В скором времени специалисты завершат расшифровку и копирование звукового черного ящика. Тогда удастся получить новые данные.

Согласно данным МАК, проблемы в самолёте возникли спустя 2,5 минуты полёта, на высоте более 1300 метров. В этот момент появились расхождения в показаниях на панели пилота и резервном оборудовании. Вероятно, произошло обледенение датчиков на воздушном судне, пишет издание «РИА Новости».

Помимо расшифровки бортового самописца, на экспертизу в ЛИИ им. Громова были отправлены два двигателя самолёта. Их достали из образовавшейся при падении воронки при помощи двух автомобилей.