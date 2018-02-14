Обледенение датчиков могло стать причиной крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье
14 февраля, 09:30Общество
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В Межгосударственном авиационном комитете расшифровали данные с самописца, который находился на самолёте Ан-148, разбившемся 11 февраля в Подмосковье. Названа одна из возможных причин трагедии.
Речь идёт о параметрическом самописце. В скором времени специалисты завершат расшифровку и копирование звукового черного ящика. Тогда удастся получить новые данные.
Согласно данным МАК, проблемы в самолёте возникли спустя 2,5 минуты полёта, на высоте более 1300 метров. В этот момент появились расхождения в показаниях на панели пилота и резервном оборудовании. Вероятно, произошло обледенение датчиков на воздушном судне, пишет издание «РИА Новости».
Помимо расшифровки бортового самописца, на экспертизу в ЛИИ им. Громова были отправлены два двигателя самолёта. Их достали из образовавшейся при падении воронки при помощи двух автомобилей.
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Фото: «РИА Новости»
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