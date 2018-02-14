Официальное сообщество ЕГЭ-2018 появилось в социальной сети «ВКонтакте»

13 февраля в ходе онлайн-трансляции министр образования и науки Ольга Васильева ответила на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Темой беседы стало проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году.

Также была представлена новая официальная группа, посвящённая единому государственному экзамену. Все желающие сдать экзамен смогут узнавать последние новости, следить за графиком сдачи, прорабатывать примерные задания и читать полезные статьи о подготовке к ЕГЭ, сообщает пресс-служба социальной сети.

Всего трансляция набрала свыше 390 тыс. просмотров. Запись можно посмотреть в официальной группе Минобрнауки России.