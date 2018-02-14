Парк, сквер и ТОС вышли в финал голосования за благоустройство в Нижнем Тагиле

Всего за период с 10 января по 11 февраля активность и свою гражданскую позицию проявили почти 12 тысяч тагильчан. Максимальное количество голосов набрали три места, которые 14 февраля 2018 г. утвердили на заседании общественной комиссии по подведению итогов первого тура рейтингового голосования.

Наибольшее одобрение горожан получили три общественные территории. Тагильчане предложили обустроить сквер «Пионерский» по улице Ильича, детские игровые площадки в парке «Народный» в пойме реки Тагил от улицы Фрунзе до улицы Красноармейской, а также организовать центр семейного отдыха на территории ТОС «Пограничный» заявил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

По словам первого заместителя главы администрации Нижнего Тагила Владислава Пинаева, 18 марта на 93 избирательных участках, где будет проходить голосование за президента России, в отдельном помещении разместят информацию об общественных территориях, а также о том, как за них можно проголосовать.

Параллельно главой города Сергеем Носовым принято решение совместно с общественными территориями предоставить проекты планировок дворов, которые еще не отремонтированы.

Все, кто придет на избирательные участки, смогут проголосовать как одну из трех общественных территорий, так и за свой двор заявил Владислав Пинаев.