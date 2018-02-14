Погубившее нижнетагильского семиклассника оружие принадлежало его отцу

В истории с гибелью нижнетагильского семиклассника от огнестрельного ранения следственные органы исключили версию убийства и на данный момент рассматривают 2 варианта – самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Первая версия разрабатывается путём опроса одноклассников и друзей погибшего школьника, ведётся работа со школьным психологом и родителями, сообщает E1.ru. По предварительной информации, оружие, которое проходит в деле как орудие убийства, принадлежит отцу семиклассника.

Напомним, 9 февраля житель Нижнего Тагила сообщил в полицию о том, что обнаружил на своём садовом участке тело сына с огнестрельным ранением.