Погубившее нижнетагильского семиклассника оружие принадлежало его отцу
14 февраля, 06:35Общество
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Появились первые подробности того, что случилось с семиклассником из Нижнего Тагила, погибшим от огнестрельного ранения.
Сюжеты: Нижний Тагил
В истории с гибелью нижнетагильского семиклассника от огнестрельного ранения следственные органы исключили версию убийства и на данный момент рассматривают 2 варианта – самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Первая версия разрабатывается путём опроса одноклассников и друзей погибшего школьника, ведётся работа со школьным психологом и родителями, сообщает E1.ru. По предварительной информации, оружие, которое проходит в деле как орудие убийства, принадлежит отцу семиклассника.
Напомним, 9 февраля житель Нижнего Тагила сообщил в полицию о том, что обнаружил на своём садовом участке тело сына с огнестрельным ранением.
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