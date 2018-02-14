Свердловский дебошир «подсечкой» сбил полицейского с ног: возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел 10 января 2018 года. Как утверждает следствие, участковый отправился в один из частных домов в Артинском районе из-за сообщения о скандале. Зачинщиком оказался 26-летний гражданин, которому полицейский предложил отправиться в служебную машину для составления протокола.

Дебошир согласился, но, подходя к машине, решил оказать сопротивление. «Подсечкой» он сбил сотрудника полиции с ног, после чего тот упал на землю. Нарушителя сразу задержали, было возбуждено уголовное дело.

Задержанному может грозить до 5 лет тюремного заключения по подозрению в совершении насильственных действий над представителем власти, пишет следственный комитет по Свердловской области.