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Свердловский дебошир «подсечкой» сбил полицейского с ног: возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский дебошир «подсечкой» сбил полицейского с ног: возбуждено уголовное дело

14 февраля, 17:20Общество
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