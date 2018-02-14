Уголовное дело из-за плохого воспитания детей грозит екатеринбурженке Савиновских

Более того, управление соцполитики пыталось возбудить уголовное дело в отношении женщины из-за ненадлежащего ухода за детьми. Органы опеки осмотрели квартиру семьи, но никаких нарушений, по словам Савиновских, не нашли: у каждого ребенка есть комната и отдельная кровать, они обеспечены продуктами питания и одеждой.