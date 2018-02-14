Уголовное дело из-за плохого воспитания детей грозит екатеринбурженке Савиновских
Управление соцполитики намерено возбудить уголовное дело в отношении екатеринбурженки Юлии Савиновских. Органы опеки уверены, что женщина плохо воспитывает своих родных детей.
Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских долгое время пытается вернуть приемных детей, которых она лишилась по решению суда после операции по удалению груди. Однако вместо этого она получает новые обвинения: ранее ее брак с супругом в суде признали однополым.
Более того, управление соцполитики пыталось возбудить уголовное дело в отношении женщины из-за ненадлежащего ухода за детьми. Органы опеки осмотрели квартиру семьи, но никаких нарушений, по словам Савиновских, не нашли: у каждого ребенка есть комната и отдельная кровать, они обеспечены продуктами питания и одеждой.
Сначала в возбуждении уголовного дела в суде было отказано, но позже в прокуратуре это решение отменили. Сейчас проводится дополнительная проверка, пишет E1.ru.
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