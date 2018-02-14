Запах канализации в квартирах больше месяца изводит жильцов дома в Нижнем Тагиле

Тагильчанка Екатерина, проживающая в одной из квартир на первом этаже во втором подъезде на Ермака, 17 рассказала, что длительное время ее квартиру наполняет стойкий запах канализации. То же самое происходит и в соседней квартире.

Я всю жизнь живу на Лебяжке, такого не было никогда. У меня 3 комнаты, на одной стороне, где детская и спальня – вообще ужасное зловоние канализацией. У соседки вообще однокомнатная квартира, у нее невозможно дышать. Я проветриваю, как могу, но спать с открытой форточкой холодно сейчас. Запах чувствуют все входящие в квартиру сразу. У ребенка начались головные боли. Задыхаемся больше месяца рассказала жительница дома.

Жильцы делали заявки в управляющую компанию. По их словам, слесаря приходили по заявке и выявили, что причиной зловония может быть замерзшая вентиляция в подвале.

Я и моя соседка делали несколько заявок еще с середины января, они зарегистрированы. Я звонила повторно, объясняла, что уже делали заявку, мне отвечали, что заявку видят. В УК отвечают, что перемерзла вентиляция и это причина вони в квартирах. Я сама, если честно, не представляю, что такое вентиляция в подвале и от чего она замерзает. Такое было в октябре, делали заявку, слесаря поменяли какую-то прокладку и запах ушел поделилась тагильчанка.

Однако, как поясняют жильцы дома, никаких мер к устранению управляющая компания «Ермак» не предпринимает. Собственников жилья просят потерпеть до наступления оттепели, когда проблема возможно самоустранится.

Приходят, говорят: «Извините, вот она тут перемерзла, станет немножко теплее, пройдет». В компании работают достаточно вежливые сотрудники, перед нами извиняются, но помочь ни чем не могут пояснила Екатерина.

В управляющей компании «Ермак» дать комментарий по сложившейся ситуации в доме № 17 отказались, ссылаясь на отсутствие директора. Редакция TagilCity.ru направила руководству компании официальный запрос о перспективах по устранению запаха канализации в квартирах.