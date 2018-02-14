Запах канализации в квартирах больше месяца изводит жильцов дома в Нижнем Тагиле
Жильцы квартир, расположенных на первом этаже по адресу Ермака, 17 больше месяца страдают от сильного запаха канализации. Обслуживанием дома занимается УК «Ермак». По словам жильцов, сотрудники исправно выезжают на их заявки по поводу зловония, извиняются, но говорят, что помочь не могут.
Тагильчанка Екатерина, проживающая в одной из квартир на первом этаже во втором подъезде на Ермака, 17 рассказала, что длительное время ее квартиру наполняет стойкий запах канализации. То же самое происходит и в соседней квартире.
Я всю жизнь живу на Лебяжке, такого не было никогда. У меня 3 комнаты, на одной стороне, где детская и спальня – вообще ужасное зловоние канализацией. У соседки вообще однокомнатная квартира, у нее невозможно дышать. Я проветриваю, как могу, но спать с открытой форточкой холодно сейчас. Запах чувствуют все входящие в квартиру сразу. У ребенка начались головные боли. Задыхаемся больше месяца рассказала жительница дома.
Жильцы делали заявки в управляющую компанию. По их словам, слесаря приходили по заявке и выявили, что причиной зловония может быть замерзшая вентиляция в подвале.
Я и моя соседка делали несколько заявок еще с середины января, они зарегистрированы. Я звонила повторно, объясняла, что уже делали заявку, мне отвечали, что заявку видят. В УК отвечают, что перемерзла вентиляция и это причина вони в квартирах. Я сама, если честно, не представляю, что такое вентиляция в подвале и от чего она замерзает. Такое было в октябре, делали заявку, слесаря поменяли какую-то прокладку и запах ушел поделилась тагильчанка.
Однако, как поясняют жильцы дома, никаких мер к устранению управляющая компания «Ермак» не предпринимает. Собственников жилья просят потерпеть до наступления оттепели, когда проблема возможно самоустранится.
Приходят, говорят: «Извините, вот она тут перемерзла, станет немножко теплее, пройдет». В компании работают достаточно вежливые сотрудники, перед нами извиняются, но помочь ни чем не могут пояснила Екатерина.
В управляющей компании «Ермак» дать комментарий по сложившейся ситуации в доме № 17 отказались, ссылаясь на отсутствие директора. Редакция TagilCity.ru направила руководству компании официальный запрос о перспективах по устранению запаха канализации в квартирах.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru