11 тагильчанок получили медали «30 лет вывода советский войск из Афганистана»
Сегодня, 20:03ОбществоФото: pixabay.com
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В честь 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана 11 жительниц Нижнего Тагила награждены памятными медалями.
Сюжеты: Нижний Тагил
В музее памяти воинов-тагильчан прошла церемония вручения памятных медалей «30 лет вывода советских войск из Афганистана». Жены, матери, дети погибших после возвращения из зоны боевых действий воинов получили награды.
В мероприятии поучаствовали родственники умерших военных, ветераны боевых действий в Афганистане, военнослужащие ОМОНа, воспитанники военно-патриотических клубов и замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров. Память погибших солдат почтили минутой молчания, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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