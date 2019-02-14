190 мероприятий включены в план декады защитника Отечества в Свердловской области

Мероприятия патриотической направленности уже стартовали во второй половине января. В этом году отличительной особенностью декады стало включение в нее мероприятий, приуроченных к 85-летию образования Свердловской области, 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова.

В работу по проведению декадника включены муниципалитеты, общественные организации и вузы.

В 2019 году на реализацию программы по патриотическому воспитанию в регионе выделены более 72 млн рублей. Программа является комплексной.