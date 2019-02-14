49 тысяч человек прошли диспансеризацию в Нижнем Тагиле в 2018 году

Показатели по диспансеризации в Нижнем Тагиле выполнены на 84,2%. Медобследования прошли 49 001 житель города. Среди взрослых диспансеризацию прошли 14 679 из 18 473, что составляет 79,5% от плана.

В 2019 году в Нижнем Тагиле диспансеризацию должны пройти 54 480 человек. На данный момент обследование прошли 4 308 человек.