49 тысяч человек прошли диспансеризацию в Нижнем Тагиле в 2018 году
Сегодня, 19:14ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2018 году результаты диспансеризации населения превысили средние показатели по Свердловской области. 49 001 тагильчанин прошел обследование.
Сюжеты: Нижний Тагил
Показатели по диспансеризации в Нижнем Тагиле выполнены на 84,2%. Медобследования прошли 49 001 житель города. Среди взрослых диспансеризацию прошли 14 679 из 18 473, что составляет 79,5% от плана.
В 2019 году в Нижнем Тагиле диспансеризацию должны пройти 54 480 человек. На данный момент обследование прошли 4 308 человек.
В целом показатели по диспансеризации в Нижнем Тагиле превысили показатели по региону. Об этом рассказал замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров, сообщает пресс-служба мэрии города.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей