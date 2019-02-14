Блогер из Нижнего Тагила получил штраф в 10 тысяч за танцы на проспекте Ленина
Блогер Руслан П. из Нижнего Тагила заплатит 10 тысяч рублей за танцы на центральной улице города. ГИБДД ограничились предупреждением.
Блогер Руслан П. из Нижнего Тагила заплатит за танцы на проспекте Ленина. В среду, 13 февраля, на комиссии по делам несовершеннолетних тагильчанина оштрафовали на 10 тысяч рублей за «Организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка».
Молодой человек будет оплачивать штраф самостоятельно, так как уже достиг 16 лет и полностью несёт ответственность за подобные действия. В отношении подростка и его товарищей ГИБДД составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 12.29 КоАП, но штрафовать не стали, только вынесли предупреждение,рассказали TagilCity.ru в МВД «Нижнетагильское».
Почти месяц назад в сети появилось видео, на котором группа молодых людей танцевали и пели на проезжей части главной улицы города. Трое подростков таким образом решили поддержать столичных музыкантов, которых ранее задержали за подобную акцию на 10 суток.