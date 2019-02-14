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Блогер из Нижнего Тагила получил штраф в 10 тысяч за танцы на проспекте Ленина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Блогер из Нижнего Тагила получил штраф в 10 тысяч за танцы на проспекте Ленина

Сегодня, 12:01ОбществоКсения ПлесовскихФото: Скриншот с видео
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