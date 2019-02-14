Блогер из Нижнего Тагила получил штраф в 10 тысяч за танцы на проспекте Ленина

Блогер Руслан П. из Нижнего Тагила заплатит за танцы на проспекте Ленина. В среду, 13 февраля, на комиссии по делам несовершеннолетних тагильчанина оштрафовали на 10 тысяч рублей за «Организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка».

Молодой человек будет оплачивать штраф самостоятельно, так как уже достиг 16 лет и полностью несёт ответственность за подобные действия. В отношении подростка и его товарищей ГИБДД составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 12.29 КоАП, но штрафовать не стали, только вынесли предупреждение,рассказали TagilCity.ru в МВД «Нижнетагильское».