ЧОП «СОВА-2» в Екатеринбурге лишен лицензии после избиения директора торгового центра

Росгвардия отобрала лицензию у юридического лица, в штате которого числятся сотрудники, избившие директора торгового центра в Екатеринбурге. Напомним, что сотрудники охраны вошли в магазин и начали наносить удары владельцу торговых площадей. В результате инцидента мужчина получил переломы ребер.

При этом сообщается, что драке могли предшествовать провокационные действия самого потерпевшего. Как пишет Е1, мужчина толкнул одного из охранников и попросил применить к нему шокер. Инцидент разгорелся, предположительно, на фоне раздела имущества, в частности торгового центра, которым владеют потерпевший и его супруга.

ЧОП «СОВА» сообщил, что данная ситуация не должна отразиться на клиентах организации: