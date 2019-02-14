ЧОП «СОВА-2» в Екатеринбурге лишен лицензии после избиения директора торгового центра
В Екатеринбурге лишено лицензии ООО ЧОП «СОВА-2», относящиеся к ООО ЧОП «СОВА».
Росгвардия отобрала лицензию у юридического лица, в штате которого числятся сотрудники, избившие директора торгового центра в Екатеринбурге. Напомним, что сотрудники охраны вошли в магазин и начали наносить удары владельцу торговых площадей. В результате инцидента мужчина получил переломы ребер.
При этом сообщается, что драке могли предшествовать провокационные действия самого потерпевшего. Как пишет Е1, мужчина толкнул одного из охранников и попросил применить к нему шокер. Инцидент разгорелся, предположительно, на фоне раздела имущества, в частности торгового центра, которым владеют потерпевший и его супруга.
ЧОП «СОВА» сообщил, что данная ситуация не должна отразиться на клиентах организации:
Мы провели внутренние оргштатные мероприятия и самостоятельно подали документы на отзыв лицензии одного из наших предприятий, а у нас группа компаний. Это никак не повлияет на наших клиентов.