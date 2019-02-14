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ЧОП «СОВА-2» в Екатеринбурге лишен лицензии после избиения директора торгового центра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЧОП «СОВА-2» в Екатеринбурге лишен лицензии после избиения директора торгового центра

Сегодня, 08:49ОбществоФото: Скриншот с видео Е1.ru
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