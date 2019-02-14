Долги по зарплате увеличились в 2,2 раза в Свердловской области

За январь 2019 года сумма долгов по зарплате увеличилась в 2,2 раза – на 20,7 млн рублей. На начало февраля сумма задолженности по зарплате составила 37,4 млн рублей.

Февральский показатель 2019 года превышает сумму долга за февраль 2018 года в 6,6 раз. Всего за 2019 год 555 свердловчан не получили заработную плату.