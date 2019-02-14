Долги по зарплате увеличились в 2,2 раза в Свердловской области
Сегодня, 20:53ОбществоФото: pixabay.com
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На 1 февраля долг по зарплате в Свердловской области составил 37,4 млн рублей. Таким образом, долги по зарплате выросли в 2019 году в 2,2 раза.
За январь 2019 года сумма долгов по зарплате увеличилась в 2,2 раза – на 20,7 млн рублей. На начало февраля сумма задолженности по зарплате составила 37,4 млн рублей.
Февральский показатель 2019 года превышает сумму долга за февраль 2018 года в 6,6 раз. Всего за 2019 год 555 свердловчан не получили заработную плату.
Среди жителей региона, не получивших деньги, на первом месте свердловчане, занятые на производстве электродвигателей, – 388 человек. Работники предприятий, занимающиеся радио и телевизионной передающей аппаратурой, на втором месте по задержкам зарплаты. Их количество составляет 113 человек, информирует Свердловскстат.
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