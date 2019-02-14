Два лагеря в Нижнем Тагиле будут переоборудованы для отдыха детей с ОВЗ

В Нижнем Тагиле отдых для детей с ОВЗ в загородных лагерях может стать более доступным. Два детских лагеря будут переоборудованы и обеспечены доступной средой для детей-колясочников.

Мы поставили на проектирование реконструкции двух лагерей, в части для того, чтобы там можно было размещать все категории детей, в том числе колясочников. Мы начнем с «Солнечного». В первую очередь, потому что там красивое местоположение. А также территория позволяет делать реконструкцию,отметил Валерий Суров.