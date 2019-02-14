Два лагеря в Нижнем Тагиле будут переоборудованы для отдыха детей с ОВЗ
Сегодня, 16:30ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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Два детских лагеря в Нижнем Тагиле могут быть переоборудованы для отдыха детей с особенностями здоровья.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле отдых для детей с ОВЗ в загородных лагерях может стать более доступным. Два детских лагеря будут переоборудованы и обеспечены доступной средой для детей-колясочников.
Мы поставили на проектирование реконструкции двух лагерей, в части для того, чтобы там можно было размещать все категории детей, в том числе колясочников. Мы начнем с «Солнечного». В первую очередь, потому что там красивое местоположение. А также территория позволяет делать реконструкцию,отметил Валерий Суров.
Варианты для еще одного лагеря для детей с ОВЗ пока рассматриваются. Среди возможных – лагерь в селе Покровском – «Рябинушка». Однако там существуют проблемы с регистрацией участка, полученного при передачи лагеря муниципалитету.
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