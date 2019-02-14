Ирбитский химфармзавод оштрафован на 50 тысяч за нарушение антикоррупционного закона
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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ОАО «Ирбитский химфармзавод» оштрафовано на 50 тысяч рублей за несвоевременное оповещение о трудоустройстве бывшего госслужащего.
Бывшего сотрудника налоговой службы приняли на должность бухгалтера завода. По закону «О противодействии коррупции» предприятие должно было в 10-дневный срок уведомить о трудоустройстве прежнего работодателя, чего сделано не было.
По результатам рассмотрения административного дела в суде, предприятию назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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