Нижнетагильский театр кукол закупит для новых спектаклей 7 кукол на 136 тысяч рублей
Нижнетагильский театр кукол закупит семь фигурок людей на общую сумму 136,7 тысяч рублей. Куклы предназначены для будущих премьерных спектаклей.
31 января Нижнетагильский театр кукол открыл закупку на семь кукол и фигурок людей. Общая сумма контракта составляет 136 780 рублей, сообщается на сайте госзакупок. На сегодняшний день исполнитель пока не определен. После заключения контракта исполнитель обязан поставить кукол до 31 мая.
Куклы предназначены для новых спектаклей, премьеры которых пройдут в 2019 году.
Наш главный режиссер Наталья Молоканова сейчас готовится к спектаклю «Аленький цветочек» по пьесе Николая Коляды. Часть кукол будет закупаться для него. Также у нас готовятся два спектакля и один театральный проект. Художник спектакля «Аленький цветочек» – Анастасия Гончарова из Санкт-Петербурга. Она предоставила нам эскизы для спектакля. Он будет необычный – зритель попадает в избушку к ведьме и она рассказывает сказку,рассказала редакции TagilCity.ru директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева.
Также Татьяна Александровна уточнила, что куклы для спектакля «Аленький цветочек» будут сложными со множеством механизмов. Премьера нового спектакля назначена на конец апреля.