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Нижнетагильский театр кукол закупит для новых спектаклей 7 кукол на 136 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hansel and gretel 677504 960 720

Нижнетагильский театр кукол закупит для новых спектаклей 7 кукол на 136 тысяч рублей

Сегодня, 11:16ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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