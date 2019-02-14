Нижнетагильский театр кукол закупит для новых спектаклей 7 кукол на 136 тысяч рублей

31 января Нижнетагильский театр кукол открыл закупку на семь кукол и фигурок людей. Общая сумма контракта составляет 136 780 рублей, сообщается на сайте госзакупок. На сегодняшний день исполнитель пока не определен. После заключения контракта исполнитель обязан поставить кукол до 31 мая.

Наш главный режиссер Наталья Молоканова сейчас готовится к спектаклю «Аленький цветочек» по пьесе Николая Коляды. Часть кукол будет закупаться для него. Также у нас готовятся два спектакля и один театральный проект. Художник спектакля «Аленький цветочек» – Анастасия Гончарова из Санкт-Петербурга. Она предоставила нам эскизы для спектакля. Он будет необычный – зритель попадает в избушку к ведьме и она рассказывает сказку,рассказала редакции TagilCity.ru директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева.