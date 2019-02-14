Пользователи Одноклассников могут проверить себя на знание кибербезопасности
Сегодня, 12:43ОбществоФото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»
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Одноклассники и РОЦИТ организовали совместный проект в рамках Недели безопасности. В виде игрового теста пользователи соцсети смогут проверить свои знания кибербезопасности.
В тесте каждому пользователю будут предложены смоделированные ситуации об угрозах, которые могут подстерегать в сети. Им нужно ответить «верю» или «не верю», в зависимости от того, допускает ли пользователь возможность возникновения подобной ситуации.
В конце теста, в зависимости от своих знаний, пользователь получит оценку и станет «интернет-любителем», «интернет-молодцом» или «интернет-гуру».
Результатом тестирования можно будет поделиться в ленте и привлечь к участию пользователей соцсети.
Неделя кибер-безопасности в Одноклассниках поможет пользователям улучшить свои знания и не стать жертвами киберугроз.
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