Пользователи Одноклассников могут проверить себя на знание кибербезопасности

В тесте каждому пользователю будут предложены смоделированные ситуации об угрозах, которые могут подстерегать в сети. Им нужно ответить «верю» или «не верю», в зависимости от того, допускает ли пользователь возможность возникновения подобной ситуации.

В конце теста, в зависимости от своих знаний, пользователь получит оценку и станет «интернет-любителем», «интернет-молодцом» или «интернет-гуру».

Результатом тестирования можно будет поделиться в ленте и привлечь к участию пользователей соцсети.