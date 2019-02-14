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«Россети» совместно с ВЭБ.РФ займутся цифровизацией электросетей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Россети» совместно с ВЭБ.РФ займутся цифровизацией электросетей

Сегодня, 17:21ОбществоФото: вэб.рф
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