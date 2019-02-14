«Россети» совместно с ВЭБ.РФ займутся цифровизацией электросетей

Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации электрических сетей и диверсификации деятельности предприятий ОПК РФ был заключен в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи между группой компаний “Россети” и Внешэкономбанком России.
Соглашение было скреплено подписями гендиректора холдинга “Россети” Павла Ливинского и председателя Внешэкономбанка России Игоря Шувалова. Об этом сообщило издание “Новые известия”.
В скором времени, стороны соглашения определятся с конкретными проектами для дальнейшей цифровизации электросетевого комплекса. В частности, с применением новейшей гражданской продукции отечественного производства.
Шувалов рассказал о мерах по содействию реализации таких проектов. Например, Внешэкономбанк может предоставлять покупателям этой продукции финансирование на особых, более выгодных условия. Кроме того, госкорпорация уже сейчас занимается расширением финансовых методов повышения интереса к гражданской продукции, произведенной в России.
Заключенное соглашение предусматривает поддержку совершенствования системы изготовления гражданской продукции для ГК “Россети” и сотрудничество в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Ливинский отметил важность для компании наличия такого надежного компаньона, как ВЭБ РФ и заинтересованность “Россетей” в совершенствовании российской продукции для электросетей. Он выразил уверенность в том, что такой вид сотрудничества будет способствовать поиску совместных точек соприкосновения потенциалов промышленного и финансового направлений для воплощения в жизнь планов по цифровизации электроотрасли и достижения высокой продуктивности как для сторон соглашения, так и для экономики страны, в целом.