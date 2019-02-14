«Россети» совместно с ВЭБ.РФ займутся цифровизацией электросетей

Соглашение было скреплено подписями гендиректора холдинга “Россети” Павла Ливинского и председателя Внешэкономбанка России Игоря Шувалова. Об этом сообщило издание “Новые известия”.

В скором времени, стороны соглашения определятся с конкретными проектами для дальнейшей цифровизации электросетевого комплекса. В частности, с применением новейшей гражданской продукции отечественного производства.

Шувалов рассказал о мерах по содействию реализации таких проектов. Например, Внешэкономбанк может предоставлять покупателям этой продукции финансирование на особых, более выгодных условия. Кроме того, госкорпорация уже сейчас занимается расширением финансовых методов повышения интереса к гражданской продукции, произведенной в России.

Заключенное соглашение предусматривает поддержку совершенствования системы изготовления гражданской продукции для ГК “Россети” и сотрудничество в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».