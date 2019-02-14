Школьники Нижнего Тагила впервые сдавали итоговое собеседование по русскому языку

3 720 обучающихся Нижнего Тагила прошли итоговые собеседования по русскому языку. Работа включала в себя четыре блока: чтение текста вслух, пересказ с включением в текст цитаты, монолог, диалог с экзаменатором-собеседником. Для сдачи итогового собеседования девятиклассникам отводилось 15 минут. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья время было увеличено до 30 минут.

Материалы образовательные учреждения Нижнего Тагила получили в 8:00 по закрытым каналам связи. Ранее в школах прошли репетиционные собеседования. Во время аттестации школьникам нельзя было пользоваться сотовыми телефонами.

Максимальное количество баллов, которые могли набрать учащиеся, - 19. Зачет ставился, если школьники набирали от 10 баллов.