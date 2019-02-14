Татуировка может стоить человеку потери здоровья

На сегодняшний день нет точной статистики о всех путях заражения гепатитом, предупреждает председатель правления межрегиональной общественной организации “Вместе против гепатита” Никита Коваленко. Об этом сообщили “Новые Известия”.

Клинических исследований способов заражения никогда не было, разумеется. В связи с тем, что даже наиболее тяжелая форма гепатита в основном проходит безо всяких симптомов, множество больных людей узнают о своем недуге только после многих лет после момента инфицирования, в момент, когда здоровью пациента уже был нанесен тяжелый урон. В таких случаях, узнать причину и источник заражения удается лишь примерно, на основе слов пациентов. На деле около 90% инфицированных людей не знают, когда и как они заразились, объяснил Коваленко.

В одном только 2017 году зарегистрированы свыше 67 тысяч новых случаев заражения гепатитом C. И это всего лишь та часть, которая была формально установлена медицинскими учреждениями.

Сведения Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликовали в конце прошлого года, пятая часть опрошенных жителей России (22%) не знают о гепатите C ничего.

При этом, из тех людей которые “осведомлены” об этом заболевании не знают или имеют неправильное представление о путях заражения (28%), о возможности излечения заболевания (29%), а еще 47% из них не знают, что на ранней стадии гепатит C протекает без симптомов.

Эксперты предупреждают, что человек оказывается в зоне риска даже если у него на теле есть хотя бы одно тату. В период с 06.02.19 по 31.03.19 в офисах ИНВИТРО проходит акция, во время которой вы можете со скидкой сдать все нужные анализы для того, чтобы проверить насколько безопасны татуировки, которые есть вашем теле.

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Стопроцентно застраховать себя от заражения гепатитом невозможно, говорит Коваленко. Но есть возможность сильно снизить вероятность заражения. В первую очередь нужно отказаться от проведения различных операций в непроверенных и сомнительных местах. Речь идет и о татуировках, в том числе о косметическом татуаже, и о любых инъекциях или стоматологии. Вторая мера предосторожности подразумевает под собой, что в любом, даже проверенном месте нужно внимательно следить за тем, чтобы специалист пользовался одноразовыми приспособлениями и расходниками или в вашем присутствии вынимал их из стерильной упаковки. Коваленко напоминает, что профилактика всегда проще и дешевле лечения.