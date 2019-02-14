УК Нижнего Тагила получили напоминание об обязанности чистить крыши от снега

Департамент государственного жилищного и строительного надзора проинформировал УК о необходимости чистить от снега крыши, балконы и козырьки жилых домов. Данная мера необходима для обеспечения безопасности населения.

УК должны не только убирать снег и сосульки, но и следить за соблюдением данных мер.