УК Нижнего Тагила получили напоминание об обязанности чистить крыши от снега
Сегодня, 18:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Департамент государственного жилищного и строительного надзора напомнил управляющим компаниям Нижнего Тагила о возложенной ответственности за уборку крыш, балконов и козырьков жилых домов от снега.
Сюжеты: Нижний Тагил
Департамент государственного жилищного и строительного надзора проинформировал УК о необходимости чистить от снега крыши, балконы и козырьки жилых домов. Данная мера необходима для обеспечения безопасности населения.
УК должны не только убирать снег и сосульки, но и следить за соблюдением данных мер.
Невыполнение требований расценивается как административное правонарушение. В случае причинения вреда здоровью населения или ущерба имуществу ответственные лица УК могут быть привлечены к уголовной или гражданско-правовой ответственности, информирует «Тагильский рабочий».
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