Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
УК Нижнего Тагила получили напоминание об обязанности чистить крыши от снега
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
45771588505 a91137e5f2 h

УК Нижнего Тагила получили напоминание об обязанности чистить крыши от снега

Сегодня, 18:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
Шпионаж, плохие родители и благодарные пассажиры: будни таксистов в Нижнем Тагиле
Топ-15: самые крупные банкротства в Свердловской области за 2018 год
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?