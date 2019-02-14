Замглавы Ачитинского ГО оштрафован на 3 тыс. за отсутствие информации о качестве воды
Замглавы Ачитинского ГО привлечен к административной ответственности за неинформирование граждан на официальном сайте администрации.
Прокуратура Ачитинского района Свердловской области в ходе проверки установила, что руководством муниципалитета нарушены ряд законов, касающихся водоснабжения и водоотведения. В частности, было установлено, что на сайте муниципалитета отсутствует информация о качестве питьевой воды, о предстоящих планах по улучшению качества воды и о мероприятиях за 2017-2018 гг. проводимых для улучшения качества питьевой воды, поступающей в дома местных жителей.
В адрес заместителя главы муниципалитета было вынесено предписание об устранении нарушения. Также в отношении заместителя главы Ачитинского ГО по ЖКХ возбуждено административное дело о неразмещении в интернете данных о деятельности органов местного самоуправления.
Мировой суд постановил оштрафовать заместителя главы Ачитинского ГО на 3 тысячи рублей.