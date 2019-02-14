Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Замглавы Ачитинского ГО оштрафован на 3 тыс. за отсутствие информации о качестве воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Basin 1502544 1920

Замглавы Ачитинского ГО оштрафован на 3 тыс. за отсутствие информации о качестве воды

Сегодня, 09:03ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?
Холодная медицина, горячие чиновники и большие планы: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: конкурс короткометражек, Фрэнк Синатра и письма о Пушкине