Арестованный за наркотики боксер Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России

Кремлев выразил надежду, что случай с Кушиташвили является единичным.

Это непозволительно. Тут и обсуждать нечего. Теперь проверки будут не только в сборной России, но и по всей стране, сказал генсекретарь.

Георгий Кушиташвили был задержан 2 февраля по подозрению в хранении наркотиков. По версии следствия, во время задержания боксер сломал нос сотруднику Росгвардии. При обыске у Кушиташвили нашли кокаин. Анализы показали, что боксер употреблял кокаин, также на руке спортсмена был обнаружен след от укола.