Арестованный за наркотики боксер Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России
Вчера, 23:10ОбществоФото: страница Федерации Бокса Республики Бурятия во ВКонтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что задержанный за нападение на росгвардейца и хранение наркотиков боксер Георгий Кушиташвили пожизненно дисквалифицирован из сборной России по боксу, сообщает Спорт-экспресс.
Кремлев выразил надежду, что случай с Кушиташвили является единичным.
Это непозволительно. Тут и обсуждать нечего. Теперь проверки будут не только в сборной России, но и по всей стране, сказал генсекретарь.
Георгий Кушиташвили был задержан 2 февраля по подозрению в хранении наркотиков. По версии следствия, во время задержания боксер сломал нос сотруднику Росгвардии. При обыске у Кушиташвили нашли кокаин. Анализы показали, что боксер употреблял кокаин, также на руке спортсмена был обнаружен след от укола.
Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионатах России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером, на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге дошел до 1/4 финала.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей