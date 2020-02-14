Екатеринбурженка обратилась в ЕСПЧ после признания ее организатором протестных акций
Сегодня, 17:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жительница Екатеринбурга Анна Балтина обратилась в Европейский суд по правам человека с целью обжаловать признание ее «организатором несанкционированной акции» возле сквера у театра драмы, пишет Знак.
Сюжеты: Екатеринбург
В августе 2019 года Балтина была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции после того, как разместила у себя на странице в Facebook пост со словами: «А пойдемте погуляем к Драме сегодня в 19:00». При этом публикация Анны не получила широкого резонанса и набрала только полтора десятка лайков.
Мы полагаем, что в данном случае было нарушено право на свободу выражения мнения, которое гарантируется 10 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Поскольку участником акции она не являлась, по сути, ее привлекли за выражение мнения к ситуации с застройкой сквера,сообщила адвокат Балтиной Ирина Ручко.
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