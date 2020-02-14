Екатеринбурженка обратилась в ЕСПЧ после признания ее организатором протестных акций

В августе 2019 года Балтина была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции после того, как разместила у себя на странице в Facebook пост со словами: «А пойдемте погуляем к Драме сегодня в 19:00». При этом публикация Анны не получила широкого резонанса и набрала только полтора десятка лайков.