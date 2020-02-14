ФССП в Свердловской области приравняют к правоохранительным органам

ФССП будет приравнена к правоохранительным органам, а сотрудники должны будут пройти тестирование и психофизиологическое исследование.

Изменения затронут службы судебных приставов по всей России. В свердловском УФССП сообщают, что почти все сотрудники дали согласие на трудоустройство в органах принудительного исполнения.