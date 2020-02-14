ФССП в Свердловской области приравняют к правоохранительным органам
Сегодня, 10:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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УФССП в Свердловской области ждет реорганизация. Сотрудников, занимавших должности государственной гражданской службы, сокращают и вновь трудоустраивают в соответствии с изменениями в законодательстве, сообщает «Уралинформбюро».
ФССП будет приравнена к правоохранительным органам, а сотрудники должны будут пройти тестирование и психофизиологическое исследование.
Изменения затронут службы судебных приставов по всей России. В свердловском УФССП сообщают, что почти все сотрудники дали согласие на трудоустройство в органах принудительного исполнения.
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