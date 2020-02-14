Глава сельской управы на Урале обвиняется в получении взятки от уголовника

В прокуратуру обратился житель Белоярского района, который сообщил, что глава управы вымогает у него денежные средства. По сообщению была организована проверка. В ходе нее установлено, что заявитель был осужден по нескольким уголовным статьям, ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Для отбытия наказания он был направлен в Косулинскую сельскую управу. Глава управы предложил мужчине, чтобы не работать, дать ему взятку.