Глава свердловской РЭК оштрафован на миллион рублей из-за высоких тарифов ЖКХ

Специалисты свердловского управления антимонопольного ведомства провели проверку в РЭК и нашли нарушения в области регулирования тарифов по водо-, теплоснабжению, водоотведению и электроэнергетики.

После проверки УФАС выдала предписание об устранении нарушений, также РЭК предписали проанализировать информацию об обоснованности тарифов на услуги ЖКХ. РЭК предоставила документы с проделанным анализом, однако они не соответствовали нормативным требованиям.