Глава свердловской РЭК оштрафован на миллион рублей из-за высоких тарифов ЖКХ
Сегодня, 21:20ОбществоФото: midural
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Председателя Региональной энергетической комиссии по Свердловской области Владимира Гришанова оштрафовали на 1,05 млн рублей за завышенные тарифы ЖКХ, пишут ЕАН.
Специалисты свердловского управления антимонопольного ведомства провели проверку в РЭК и нашли нарушения в области регулирования тарифов по водо-, теплоснабжению, водоотведению и электроэнергетики.
После проверки УФАС выдала предписание об устранении нарушений, также РЭК предписали проанализировать информацию об обоснованности тарифов на услуги ЖКХ. РЭК предоставила документы с проделанным анализом, однако они не соответствовали нормативным требованиям.
Антимонопольщики подали иски в суд о привлечении Владимира Гришанова к административной ответственности. За каждое нарушение Гришанова оштрафовали на 50 тысяч рублей. Всего было выявлено 21 нарушение.
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