Путин: правки в Конституцию будет принимать народ России

На рабочей встрече, состоявшейся 13 февраля, обсуждались механизмы внесения изменений в Основной закон России. Владимир Путин предложил добавить в процедуру обязательный пункт о всероссийском голосовании. "Чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане были авторами этих поправок", — подчеркнул президент.

Владимира Путина поддержала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. По ее мнению, организацией всенародного голосования должен заниматься ЦИК. А проводить его необходимо по модели президентских выборов. Также Михеева отметила важность полной прозрачности процесса голосования.

Кроме процедуры, на встрече группы обсуждались и конкретные поправки, предложенные различными структурами и общественными организациями. Было отмечено, что проект поправки с упоминанием в Конституции бога не был направлен на рассмотрение рабочей группы. Напомним, ранее об этом говорил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ознакомившись с предложениями, которые поступили в группу, Владимир Путин поддержал некоторые из них. Например, он однозначно одобрил идею индексации зарплат. Ранее сам президент внес пункт об индексации пенсий.

Идею знаменитого актера Владимира Машкова о запрете на отчуждение территорий Российской Федерации, прописанном в Конституции, Владимир Путин также признал конструктивной. Машков рассказал, что после поездки по российским регионам он понял, что многие россияне боятся отчуждения земель России после смены президента.

Поддержал президент и важность упоминания в Основном законе страны научных разработок, цифровой безопасности и роли некоммерческих организаций в жизни государства.