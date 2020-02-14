Россиян планируют обязать менять паспорт после 60 лет

В России планируют ввести новый возраст получения паспорта бессрочного действия. С такого рода предложением инициативой министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву передал депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
News.ru пишет, что со слов Петрова, сейчас срок действия паспорта бессрочен после оформления в сорок пять лет. Вместе с тем, по причине непрекращающегося роста продолжительности жизни, изменения пенсионного законодательства и других процессов имеющаяся практика является неактуальной. В связи с чем Петров выступает с предложением о повышении возрастной порог выдачи бессрочного паспорта до шестидесяти–шестидесяти пяти лет.
Отмечается, что внешность человека в сорок пять лет и на момент его выхода на пенсию значительно отличается — возрастные изменения делают гражданина непохожим на его фотографию в паспорте двадцатилетней давности.
Вместе с тем, со слов первого зампреда комитета Совфеда по соцполитике, председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, воплощение этой инициативы повысит бюрократическую нагрузку и расходы для граждан.