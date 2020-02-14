РЖД оштрафовано за взбиравшихся со стула в электричку пассажиров из Кушвы

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2019 года. Тогда из-за изменения расписания поездов одна из электричек остановилась в месте не оборудованном платформой. Пассажирам пришлось совершать посадку, забравшись со стула.

В ходе проверки установлено, что ОАО «Российские железные дороги» не в полной мере выполнило требования законодательства о защите прав потребителей при организации перевозки пассажиров,рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки в отношении юридического лица ОАО «РЖД» возбуждено административное дело по статье КоАП «Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований».