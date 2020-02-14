С партнера совладельца «Атриум Палас отеля» суд взыскал около 30 миллионов рублей
С партнера объявленного банкротом владельца «Атриум Палас отеля» Владимира Титова — металлурга Анатолия Сысоева взыскивают около 30 миллионов рублей, сообщает Znak со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
11 февраля Арбитражный суд Свердловской области признал недействительной сделку Титова по перечислению Сысоеву около 30 млн рублей. Последний должен вернуть эту сумму в конкурсную массу Титова, формируемую в рамках банкротства бизнесмена. Все средства будут направлены на погашение его долгов.
Мотивировочное решение суда пока отсутствует. Известно, что заявление было подано должником.
Ранее Титов заявил в суде, что причиной банкротства стад корпоративный конфликт с партнером — депутатом Законодательного собрания Свердловской области Александром Серебренниковым (он участвует в деле через подконтрольные компании) и Анатолием Сысоевым. Иск подала компания ООО «Эссет менеджмент», связанная с Серебренниковым. Титов подал иск о банкротстве другой компании депутата — ООО «Группа компаний „Радуга“». Впоследствии компании пришлось погасить долг на 174 миллиона рублей перед Владимиром Титовым.
Финансовый управляющий попросил суд прекратить банкротство Титова, но получил отказ, так как ему были предъявлены новые требования. Предполагается, что полученные Сысоевым в октябре 30 миллионов рублей, должны сейчас вернуться Титову.