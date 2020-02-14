Тема подготовки к школе стала центральной на выставке Kids Russia

Современный ребенок должен уметь ориентироваться в информационном пространстве и эффективно взаимодействовать с другими людьми.

Компания «Бином Детства» показала товары, которые предназначены для развития детей в возрасте до трех лет. Книги «Отличное начало», наполненные картинками и наклейками, сделают детей умнее. Об этом сообщают «Новые известия».

На выставке можно было найти книги «365 шагов к школе», предназначенные для детей в возрасте 6-7 лет, а также книги «Читаем вслух», развивающие креативное мышление. В последней серии представлены короткие рассказы и иллюстрации, развивающие фантазию ребенка.

Компания «Российский учебник» издает серию для дошкольников - «Ступеньки к школе». Она позволит детям и взрослым вместе заниматься в игровой форме.

Серия «Предшкольная пора» предназначена для того, чтобы подготовить ребенка к коллективу и развить его креативность.

Издательство «Просвещение» привезло на Kids Russia книжную серию «Радуга», которая состоит из раскрасок, аппликаций и заданий, способствующих развитию личности ребенка и мотивирующих его изучать окружающий мир.

Книга «Преемственность» наполнена заданиями, которые учат дошкольников правильно произносить звуки, а также развивают связную речь и увеличивают словарный запас. Пособие позволяет ребенку расти физически, интеллектуально и нравственно.

Кроме того, на выставке была представлена серия «Готовимся к школе. Перспектива», книги которой пригодятся как в детском саду, так и при индивидуальных занятиях.