Тема подготовки к школе стала центральной на выставке Kids Russia
В московском выставочном центре «Крокус Экспо» прошла крупнейшая в СНГ выставка товаров и услуг для детей Kids Russia, где российские и международные компании представили мебель, детские игрушки, мультимедийную продукцию, а также товары, направленные на раннее развитие детей и подготовку их к школе.
Современный ребенок должен уметь ориентироваться в информационном пространстве и эффективно взаимодействовать с другими людьми.
Компания «Бином Детства» показала товары, которые предназначены для развития детей в возрасте до трех лет. Книги «Отличное начало», наполненные картинками и наклейками, сделают детей умнее. Об этом сообщают «Новые известия».
На выставке можно было найти книги «365 шагов к школе», предназначенные для детей в возрасте 6-7 лет, а также книги «Читаем вслух», развивающие креативное мышление. В последней серии представлены короткие рассказы и иллюстрации, развивающие фантазию ребенка.
Компания «Российский учебник» издает серию для дошкольников - «Ступеньки к школе». Она позволит детям и взрослым вместе заниматься в игровой форме.
Серия «Предшкольная пора» предназначена для того, чтобы подготовить ребенка к коллективу и развить его креативность.
Издательство «Просвещение» привезло на Kids Russia книжную серию «Радуга», которая состоит из раскрасок, аппликаций и заданий, способствующих развитию личности ребенка и мотивирующих его изучать окружающий мир.
Книга «Преемственность» наполнена заданиями, которые учат дошкольников правильно произносить звуки, а также развивают связную речь и увеличивают словарный запас. Пособие позволяет ребенку расти физически, интеллектуально и нравственно.
Кроме того, на выставке была представлена серия «Готовимся к школе. Перспектива», книги которой пригодятся как в детском саду, так и при индивидуальных занятиях.
На выставку Kids Russia привозят свои товары российские компании и зарубежные производители. Ежегодное мероприятие приводит к росту сегмента рынка и всей лицензионной отрасли России.