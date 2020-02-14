В Екатеринбурге суд отказался выпускать виновника смертельного ДТП на Малышева
Сегодня, 19:15ОбществоФото: pixabay.com
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Сегодня, 14 февраля, Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении срока ареста до первого апреля 2020 года Владимиру Васильеву, обвиняемому в смертельном ДТП на улице Малышева, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария с участием Владимира Васильева произошла четвертого августа 2019 года на улице Малышева в Екатеринбурге. В результате столкновения автомобиля Васильева с другими, погибли два человека. Он был задержан после того как прошел лечение в больнице. Проверка его биоматериалов проводилась дважды, алкоголя и наркотических веществ обнаружено не было. Впоследствии стало известно, что анализы сдал его отец — полковник Росгвардии.
На данный момент расследование по делу завершено, Васильев-младший все это время провел СИЗО. На прошлой неделе ему продлили срок ареста, но он обжаловал это решение.
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