В Екатеринбурге суд отказался выпускать виновника смертельного ДТП на Малышева

Авария с участием Владимира Васильева произошла четвертого августа 2019 года на улице Малышева в Екатеринбурге. В результате столкновения автомобиля Васильева с другими, погибли два человека. Он был задержан после того как прошел лечение в больнице. Проверка его биоматериалов проводилась дважды, алкоголя и наркотических веществ обнаружено не было. Впоследствии стало известно, что анализы сдал его отец — полковник Росгвардии.