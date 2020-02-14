В Нижнем Тагиле камеры засняли подозреваемого в серийных кражах зеркал с авто

С января в полицию поступило уже около десяти обращений от тагильских автомобилистов о краже зеркал. 13 января в центре города неизвестный попытался вновь совершить кражу, об этом на «Яндекс. Районах» рассказала жительница Нижнего Тагила. Осуществит задуманное мужчине не удалось — его спугнула сработавшая сигнализация. Однако злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения.

На записи человек, одетый в куртку с полосками на спине, подходит к машине и оглядывается, с собой у него пакет и черный рюкзак. Мужчина проводит какие-то манипуляции рядом с автомобилем, затем резко уходит.

Видео Видео: АН «Между строк»