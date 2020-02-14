В Нижнем Тагиле камеры засняли подозреваемого в серийных кражах зеркал с авто
Сегодня, 14:21ОбществоФото: АН «Между строк»
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Подозреваемый в серийных кражах боковых зеркал с автомобилей в Нижнем Тагиле попал на камеры видеонаблюдения, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
С января в полицию поступило уже около десяти обращений от тагильских автомобилистов о краже зеркал. 13 января в центре города неизвестный попытался вновь совершить кражу, об этом на «Яндекс. Районах» рассказала жительница Нижнего Тагила. Осуществит задуманное мужчине не удалось — его спугнула сработавшая сигнализация. Однако злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения.
На записи человек, одетый в куртку с полосками на спине, подходит к машине и оглядывается, с собой у него пакет и черный рюкзак. Мужчина проводит какие-то манипуляции рядом с автомобилем, затем резко уходит.
Видео
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Видео: АН «Между строк»
В полиции рассказали, что сейчас по факту краж автомобильных зеркал заведено несколько уголовных дел. Неизвестный в основном крадет зеркала с иномарок.
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