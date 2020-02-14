В Нижнем Тагиле на ГГМ появится улица имени Изы Высоцкой
Сегодня, 14:41ОбществоФото: Нижнетагильский драматический театр
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На ГГМ в Нижнем Тагиле в районе нового моста через пруд появится улица, названная в честь актрисы драмтеатра Изы Высоцкой. Об этом АН «Между строк» рассказала директор театра Ольга Анисимова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Данный вопрос согласован с мэром Владиславом Пинаевым. Улица Изы Высоцкой может появиться уже в этом году. Анисимова также подчеркнула, что глава города одобрил идею размещения памятной доски.
Актриса посвятила театру 47 лет жизни, также 12 лет преподавала сценическую речь в Нижнетагильском колледже искусств. Она ушла из жизни 20 июля 2018 года.
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