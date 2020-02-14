В Нижнем Тагиле планируют восстановить тепличное хозяйство в питомнике «Горзеленхоз»
Администрация Нижнего Тагила планирует восстановить тепличное хозяйство в питомнике «Горзеленхоз», который в 2015 году был передан в ведение муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам директора МБУ «Служба экологической безопасности» Бориса Долматова, в питомнике площадью более пяти тысяч квадратных метров отсутствовали системы теплоснабжения, освещения и орошения. Также не было слоя плодородной почвы и большей части покрытия.
Нам удалось частично восстановить электроснабжение, канализацию в административно-бытовом корпусе и пробурить скважину для автономного водоснабжения,отметил Долматов.
Чтобы наладить тепличное хозяйство, необходимо установить качественное поликарбонатное покрытие, наладить автономное дровяное отопление с резервным электрическим котлом и систему полива. Стоимость работ, по предварительным расчетам, составит 3,5 млн рублей.
Глава города Владислав Пинаев поручил за месяц найти проектировочную организацию, которая определит точную стоимость всех работ. Также мэр подчеркнул, что реализация проекта по восстановлению тепличного хозяйства должна быть тщательно просчитана с точки зрения экономической целесообразности.