В Нижнем Тагиле планируют восстановить тепличное хозяйство в питомнике «Горзеленхоз»

По словам директора МБУ «Служба экологической безопасности» Бориса Долматова, в питомнике площадью более пяти тысяч квадратных метров отсутствовали системы теплоснабжения, освещения и орошения. Также не было слоя плодородной почвы и большей части покрытия.

Нам удалось частично восстановить электроснабжение, канализацию в административно-бытовом корпусе и пробурить скважину для автономного водоснабжения,отметил Долматов.

Чтобы наладить тепличное хозяйство, необходимо установить качественное поликарбонатное покрытие, наладить автономное дровяное отопление с резервным электрическим котлом и систему полива. Стоимость работ, по предварительным расчетам, составит 3,5 млн рублей.