В Свердловской области появились судебные примирители

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На Среднем Урале появились пять судебных примирителей, сообщает Ура.ру.
Судебные примирители должны взаимодействовать с обоими сторонами процесса и попытаться найти у них точки соприкосновения, общие интересы, позволяющие решить конфликт. В обязанности примирителя будут входить анализ доказательств, опрос сторон, изучение всех обстоятельств дела.
Пленум Верховного суда утвердил 342 судебных примирителя. В Свердловской области их будет пятеро: два бывших судьи облсуда, два человека из арбитражного суда и один — из окружного военного суда.
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