В Свердловской области появились судебные примирители

Судебные примирители должны взаимодействовать с обоими сторонами процесса и попытаться найти у них точки соприкосновения, общие интересы, позволяющие решить конфликт. В обязанности примирителя будут входить анализ доказательств, опрос сторон, изучение всех обстоятельств дела.

Пленум Верховного суда утвердил 342 судебных примирителя. В Свердловской области их будет пятеро: два бывших судьи облсуда, два человека из арбитражного суда и один — из окружного военного суда.