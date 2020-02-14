В Свердловской области зафиксировано более 500 нарушений ПДД водителями автобусов

Рейдовые мероприятия в области по контролю за пассажирскими перевозками проводятся каждый день. Проверки осуществляются на автостанциях, автовокзалах, на конечных остановках. Кроме того, экипажи дежурят на трассах.

В результате составлено почти 90 протоколов за нарушение ПДД. Из них 60 выписаны за управление транспортным средством с техническими неисправностями. Более того, водители нарушают правила использования световых приборов, разговаривают во время движения по телефону, перевозят больше пассажиров, чем разрешается, а также один водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.