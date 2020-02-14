В Свердловской области зафиксировано более 500 нарушений ПДД водителями автобусов
Сегодня, 19:50ОбществоФото: ГИБДД свердловской области
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С начала февраля сотрудники ГИБДД Свердловской области зафиксировали более 500 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов, сообщает «Комсомольская правда».
Рейдовые мероприятия в области по контролю за пассажирскими перевозками проводятся каждый день. Проверки осуществляются на автостанциях, автовокзалах, на конечных остановках. Кроме того, экипажи дежурят на трассах.
Инспектора при проверках используют метод скрытого наблюдения. Например, в Нижнем Тагиле проведена проверка 200 автобусов.
В результате составлено почти 90 протоколов за нарушение ПДД. Из них 60 выписаны за управление транспортным средством с техническими неисправностями. Более того, водители нарушают правила использования световых приборов, разговаривают во время движения по телефону, перевозят больше пассажиров, чем разрешается, а также один водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
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