Врио главы Екатеринбурга предложил всем вице-мэрам написать заявления об увольнении
Врио мэра Екатеринбурга Александр Ковальчик предложил всем вице-мэрам написать заявления об увольнении по собственному желанию с открытой датой, пишет Ура.ру.
По информации издания, 14 февраля на аппаратном совещании в администрации города Ковальчик предложил вице-мэрам написать заявление об увольнении по собственному желанию. При этом он подчеркнул, что дата на заявлениях должна быть открытой.
Мне эта ситуация надоела. Не знаю, как глава работал в таких условиях полтора года, я за две недели это почувствовал, сказал Ковальчик.
Источник издания сообщил, что сам вице-мэр также напишет заявление об увольнении и отдаст его Высокинскому. Заявления, которые напишут остальные, будут храниться у Ковальчика. Кроме того, врио мэра сказал, что предложит написать такие же заявления главам районов Екатеринбурга.
Когда будет нужно, мы сами дату поставим, заявил Ковальчик.
Александр Ковальчик будет исполнять обязанности мэра столицы Урала до 17 февраля, пока Александр Высокинский находится в отпуске.