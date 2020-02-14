Врио главы Екатеринбурга предложил всем вице-мэрам написать заявления об увольнении

По информации издания, 14 февраля на аппаратном совещании в администрации города Ковальчик предложил вице-мэрам написать заявление об увольнении по собственному желанию. При этом он подчеркнул, что дата на заявлениях должна быть открытой.

Мне эта ситуация надоела. Не знаю, как глава работал в таких условиях полтора года, я за две недели это почувствовал, сказал Ковальчик.

Источник издания сообщил, что сам вице-мэр также напишет заявление об увольнении и отдаст его Высокинскому. Заявления, которые напишут остальные, будут храниться у Ковальчика. Кроме того, врио мэра сказал, что предложит написать такие же заявления главам районов Екатеринбурга.

Когда будет нужно, мы сами дату поставим, заявил Ковальчик.