ГИБДД Нижнего Тагила советует водителям не ездить далеко из-за гололеда

ГИБДД Нижнего Тагила советует водителям не ездить далеко из-за гололеда

Сегодня, 10:49ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Автолюбителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за погоды, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Инспекторы советуют тагильским автолюбителям соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость движения при передвижении на транспортных средствах из-за ухудшения погодных условий.

От поездок на дальние расстояния сотрудники ГИБДД рекомендуют отказаться из-за гололеда и плохой видимости.

Напомним, МЧС предупредила жителей Нижнего Тагила о неблагоприятных погодных условиях в городе 13 и 14 февраля, из-за чего возможно ухудшение дорожной обстановки, возникает риск увеличения количества ДТП, могут быть отменены междугородние автобусы.

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