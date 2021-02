ГИБДД Нижнего Тагила советует водителям не ездить далеко из-за гололеда

Автолюбителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за погоды, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Инспекторы советуют тагильским автолюбителям соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость движения при передвижении на транспортных средствах из-за ухудшения погодных условий. От поездок на дальние расстояния сотрудники ГИБДД рекомендуют отказаться из-за гололеда и плохой видимости. Напомним, МЧС предупредила жителей Нижнего Тагила о неблагоприятных погодных условиях в городе 13 и 14 февраля, из-за чего возможно ухудшение дорожной обстановки, возникает риск увеличения количества ДТП, могут быть отменены междугородние автобусы. Тагильчан предупредили о возможных ЧС из-за сильных снегопадов и похолодания

