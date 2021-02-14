ГИБДД Нижнего Тагила советует водителям не ездить далеко из-за гололеда

Напомним, МЧС предупредила жителей Нижнего Тагила о неблагоприятных погодных условиях в городе 13 и 14 февраля, из-за чего возможно ухудшение дорожной обстановки, возникает риск увеличения количества ДТП, могут быть отменены междугородние автобусы.