ГИБДД Нижнего Тагила советует водителям не ездить далеко из-за гололеда

Инспекторы советуют тагильским автолюбителям соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость движения при передвижении на транспортных средствах из-за ухудшения погодных условий.
От поездок на дальние расстояния сотрудники ГИБДД рекомендуют отказаться из-за гололеда и плохой видимости.
Напомним, МЧС предупредила жителей Нижнего Тагила о неблагоприятных погодных условиях в городе 13 и 14 февраля, из-за чего возможно ухудшение дорожной обстановки, возникает риск увеличения количества ДТП, могут быть отменены междугородние автобусы.