Изнасилование в подъезде и свидания с заключенными. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге полицейскими был задержан подозреваемый в убийстве 22-летнего Кирилла Смирнова, который считался пропавшим без вести. Молодой человек пропал летом 2016 года. По словам источника, знакомого с ситуацией, в ночь исчезновения подозреваемый с друзьями затолкали Смирнова в багажник, отвезли в лес и избили до смерти. После они закопали тело и скрылись с места преступления. На данный момент подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ (Убийство).