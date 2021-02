Изнасилование в подъезде и свидания с заключенными. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 февраля.

В Екатеринбурге полицейскими был задержан подозреваемый в убийстве 22-летнего Кирилла Смирнова, который считался пропавшим без вести. Молодой человек пропал летом 2016 года. По словам источника, знакомого с ситуацией, в ночь исчезновения подозреваемый с друзьями затолкали Смирнова в багажник, отвезли в лес и избили до смерти. После они закопали тело и скрылись с места преступления. На данный момент подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ (Убийство). На Урале задержан возможный убийца пропавшего четыре года назад Кирилла Смирнова В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 268 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, количество заболевших приближается к 75 тысячам человек. За прошедший день из больниц было выписано 277 свердловчан. В общей сложности выздоровели 67 580 жителей региона. За сутки от коронавируса в регионе умерли 11 человек. Всего зарегистрирован 2 221 летальный случай. В Нижнем Тагиле за время коронавирусной пандемии заболели более 4,5 тысячи человек. За минувший день — 19. В Нижнем Тагиле количество случаев COVID-19 за время пандемии превысило 4,5 тысячи В Екатеринбурге 13 февраля в подъезде многоквартирного жилого дома мужчина совершил нападение на девушку и изнасиловал ее. Потерпевшая обратилась в полицию и написала заявление. По ее словам, насильнику около 25 лет, он среднего роста, худой и имеет славянскую внешность. Был одет в зеленую куртку с надписью. В Екатеринбурге посреди дня мужчина изнасиловал девушку в подъезде В Свердловской области с 14 февраля 2021 года во всех учреждениях ГУФСИН России по региону можно посещать заключенных, однако желающие обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Также до посещения не будут допущены лица, имеющие признаки ОРВИ. По-прежнему закрыты на карантин ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-4, ФКУ ЛИУ-51, филиал «Областная больница № 2» ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России. Во всех свердловских колониях и СИЗО возобновились свидания с заключенными

