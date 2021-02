Цветы, валентинки и онлайн-акция: как прошел День влюбленных в Свердловской области?

14 февраля в большинстве стран мира отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных. Сегодня близкие люди собираются вместе, признаются друг другу в любви и дарят подарки. А как День святого Валентина празднуют в Свердловской области?

Главная онлайн-акция, которая состоялась в регионе 14 февраля, носит название #ЛюбитьВ. Влюбленная пара могла сделать фотографию на фоне местных достопримечательностей и разместить ее в личных аккаунтах с необходимыми для каждой территории хештегами. Многие пользователи начали делиться фотографиями, на которых они позируют около арт-объектов, посвященных своим городам. Стела «Я люблю Город» есть в большинстве населенных пунктов страны и считается одной из главных достопримечательностей. Не прошел праздник и без акций от уральских волонтеров. В Красноуфимске прошла акция «LOVE магистры». Она заключалась в том, что воспитанники клуба КМЖ «Эверест» поздравили жителей города с Днем Всех Влюбленных и вручили им открытки. Об этом они рассказали на личной странице клуба во «Вконтакте». Photo: КМЖ "Эверест" во "Вконтакте" В Нижнем Тагиле добровольцы отряда «Доброе сердце» Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа поздравили жителей города и подарили им букеты цветов, сообщается на странице отряда в Instagram. Photo: vo_dobroeserdce в Instagram Также 14 февраля студенты Свердловской области приняли участие в акции #РоссияСтранаЛюбви и подарили цветы людям, к которым испытывают чувство благодарности: ветеранам, пациентам больниц, учителям, родителям и друзьям. Мероприятие поддержали штабы Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Волонтеры подарили окружающим «валентинки» оранжевого цвета, сообщает пресс-служба министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Отмечается, что в детских домах, медицинских и социальных учреждениях были установлены оранжевые ящики для открыток. Сегодня в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила также состоялась литургия, посвященная предпразднству Сретения Господня, дню памяти мученика Трифона. Ее возглавил нижнетагильский и невьянский епископ преосвященный Алексий. Предпразднство «перед праздником» — день или несколько дней перед большим или двунадесятым праздником. В это время на богослужениях начинают читать молитвы, посвященные этому событию,отметили в пресс-службе Нижнетагильской епархии. Photo: пресс-служба Нижнетагильской епархии Напомним, накануне праздника редакция TagilCity.ru разбиралась, где в Нижнем Тагиле искать свою любовь в 2021 году. Поклонник с ножом, короткие связи и коллеги: как в Тагиле искать любовь в 2021 году

