Цветы, валентинки и онлайн-акция: как прошел День влюбленных в Свердловской области?

Не прошел праздник и без акций от уральских волонтеров. В Красноуфимске прошла акция «LOVE магистры». Она заключалась в том, что воспитанники клуба КМЖ «Эверест» поздравили жителей города с Днем Всех Влюбленных и вручили им открытки. Об этом они рассказали на личной странице клуба во «Вконтакте».