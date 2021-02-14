Во всех свердловских колониях и СИЗО возобновились свидания с заключенными

Во всех свердловских колониях и СИЗО возобновились свидания с заключенными

Сегодня, 15:56ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области возобновляются длительные и краткосрочные свидания с заключенными в колонии и СИЗО.

Во всех учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области с 14 февраля 2021 года разрешается посещать заключенных, сообщает пресс-служба ведомства.

Посетители обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Отмечается, что не будут допущены до посещения лица, с признаками ОРВИ.

По-прежнему закрыты на карантин ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-4, ФКУ ЛИУ-51, филиал «Областная больница № 2» ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России.

Во всех заведениях будут проводится меры по дезинфекции помещений. Кроме того будут обрабатываться передачи заключенным.

Напомним, 29 января свидания были разрешены в части исправительных учреждений Свердловской области.

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