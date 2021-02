Во всех свердловских колониях и СИЗО возобновились свидания с заключенными

В Свердловской области возобновляются длительные и краткосрочные свидания с заключенными в колонии и СИЗО.

Во всех учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области с 14 февраля 2021 года разрешается посещать заключенных, сообщает пресс-служба ведомства. Посетители обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Отмечается, что не будут допущены до посещения лица, с признаками ОРВИ. По-прежнему закрыты на карантин ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-4, ФКУ ЛИУ-51, филиал «Областная больница № 2» ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России. Во всех заведениях будут проводится меры по дезинфекции помещений. Кроме того будут обрабатываться передачи заключенным. Напомним, 29 января свидания были разрешены в части исправительных учреждений Свердловской области. В большинстве уральских колоний впервые за пандемию разрешены свидания с осужденными

