Адвокат Песков: Учитель не может применять силу к ученику, но бывают исключения

Правомочно ли применение педагогом физической силы в отношении ученика? Член альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков рассказал, что в обычных обстоятельствах это незаконно, однако в отдельных случаях допускается - например, когда ребенок своим поведением создает угрозу для окружающих или для себя самого.

По словам Пескова, исключительным случаем, когда допускается применение учителем силы к ученику, может стать ситуация, когда потерявший контроль над своими действиями школьник угрожает жизни и здоровью других детей или педагога, либо когда ученик пытается нанести вред своей жизни и здоровью, пишет NEWS.ru. Адвокат уточнил, что для успокоения неуправляемого учащегося целесообразно привлечь родителей или его законных представителей. И наконец, еще одним способом решения проблемы может стать обращение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), либо в другие подразделения органов внутренних дел, - подчеркнул он.

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