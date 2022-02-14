Адвокат Песков: Учитель не может применять силу к ученику, но бывают исключения

Адвокат Песков: Учитель не может применять силу к ученику, но бывают исключения
Адвокат Песков: Учитель не может применять силу к ученику, но бывают исключения
Сегодня, 21:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Правомочно ли применение педагогом физической силы в отношении ученика? Член альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков рассказал, что в обычных обстоятельствах это незаконно, однако в отдельных случаях допускается - например, когда ребенок своим поведением создает угрозу для окружающих или для себя самого.

По словам Пескова, исключительным случаем, когда допускается применение учителем силы к ученику, может стать ситуация, когда потерявший контроль над своими действиями школьник угрожает жизни и здоровью других детей или педагога, либо когда ученик пытается нанести вред своей жизни и здоровью, пишет NEWS.ru.

Адвокат уточнил, что для успокоения неуправляемого учащегося целесообразно привлечь родителей или его законных представителей. И наконец, еще одним способом решения проблемы может стать обращение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), либо в другие подразделения органов внутренних дел, - подчеркнул он.

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