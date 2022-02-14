Гендиректор РЭО: В Ставропольском крае возведут экотехнопарк к 2024 году

На территории Ставропольского края, в индустриальном парке «Невинномысск», построят экотехнопарк по переработке стекла, бумаги и картона. Как отметил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, площадь застройки составит 15 гектаров, завершить весь комплекс работ планируется к 2024 году.

Сообщается, что экотехнопарки являются территориями, на которых осуществляется переработка вторичных материальных ресурсов и последующее производство вторсырья для создания новых видов продукции, сообщает 360tv.ru. Денис Буцаев отметил, что на Ставрополье появится один из восьми экотехнопарков. Работы будут вестись в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла». В скором времени губернатор края Владимир Владимиров и руководство РЭО утвердят соответствующую дорожную карту будущего объекта. «Со стороны федерального центра будет обеспечено финансирование строительства всей инфраструктуры на безвозвратной основе, также мы предоставим резидентам дополнительные меры поддержки. Выбранная площадка — территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) „Невинномысск“ — действительно уникальная с точки зрения вклада, который она внесет в экономику», — обратил внимание Буцаев. Глава компании также сообщил, что на сегодняшний день площадь земли под строительство составляет 15 гектаров, но в дальнейшем территория будет увеличена. «Если говорить в отношении инициативы, которая была проявлена регионом, то за очень короткое время был подобран участок. Сегодня мы воочию увидели, что он и расположен, и обеспечен необходимой инфраструктурой крайне удачно», — подчеркнул глава Российского экологического оператора». Резидентами территории опережающего социально-экономического развития станут региональные регоператоры. Они будут иметь возможность претендовать на льготы: освобождение от налога на имущество организаций в течение первой пятилетки, пониженная ставка налога на прибыль, перечисляемого в бюджет региона, а также субсидирование затрат на приобретение оборудования по договорам лизинга до 30%, добавил Денис Буцаев. Всего в планах РЭО возвести на Ставрополье заводы по утилизации отходов стекла и производству стекольной продукции, предприятия по утилизации продукции в цементной промышленности и по утилизации отходов бумаги и картона, полимеров.

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